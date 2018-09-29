ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد ووستهام بث مباشر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:26 م
مانشستر يونايتد ووستهام بث مباشر
طباعة
الفجر الرياضي
 
يدخل فريق نادي مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد باحثا عن الفوز، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، ويحتل الشياطين المركز السابع برصيد 10 نقاط،  جمعها الفريق من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وسيقود النجم الفرنسي بوجبا التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في مباراة اليوم، واستقر البرتغالي جوزيه مورينيو على الدفع بكلا من:

دي خيا في حراسة المرمى، فالنسيا، ليندلوف، سمالينج، شو، فيلايني، ماتيتش، بوجبا، لينجارد، لوكاكو، أليكسيس.

فيما سيبحث وست هام عن تحقيق نتيجة إيجابية اليوم لتحسين موقفه في البرمير ليج، حيث  يحتل وست هام المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يوم السبت 29-9-2018 في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة"beINSPORTS HD 2".

المزيد عن: ووست هام وست هام يونايتد وست هام مانشستر يونايتد ووست هام مانشستر يونايتد بث مباشر الدوري الإنجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 1:20:01 PM