رأسمال البورصة يصعد بنحو 802 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة، نحو 802 مليار جنيه في الاسبوع الماضي وذلك بإرتفاع عن الاسبوع الماضي قدره 3%.





واستحوذت الأسهم على 83.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.3% خلال الاسبوع الماضي.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.3 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 440.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات



