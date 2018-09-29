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رأسمال البورصة يصعد بنحو 802 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:15 م
رأسمال البورصة يصعد بنحو 802 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
بورصة مصر
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نيفين سمير
 
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة، نحو 802 مليار جنيه في  الاسبوع الماضي وذلك بإرتفاع عن الاسبوع الماضي قدره 3%.

واستحوذت الأسهم على 83.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.3% خلال الاسبوع  الماضي.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.3 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 440.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات

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