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ضبط 251 هارباً وتحرير 32قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:19 م
ضبط 251 هارباً وتحرير 32قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 251 محكوم عليهم و10 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.


تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط 251محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 3009حكم و501حكم جزئي و95 حكم مستأنف و10جنايات،وتحصيل2268جنيه غرامات وتحرير 135مخالفة.

كما تم تحرير 32 قضية مرافق وهم 6 بائع متجول - 7 إزالة فوريه - 10 إعلانات مخالفه - 9 وصلات كهربائيه كما تم رفع 5 طن قمامة ومخلفات.


كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 27 شقة و79 من قاطنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

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