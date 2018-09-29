عاجل.. طلاق ناهد السباعي.. ووالدتها: انفصلت عن زوجها قبل حفل الزفاف

أكدت المنتجة ناهد فريد شوقي، انفصال ابنتها الفنانة ناهد السباعي، عن زوجها رجل الأعمال محمد عبدربه، قبل إتمام حفل زفافهما.





واحتفلت ناهد السباعي بعقد قرانها، في أغسطس الماضي بمسجد محمد علي بالقلعة، بحضور عدد من الفنانين، وقررت وزوجها وقتها عقد حفل الزفاف مطلع سبتمبر الجاري بمدينة العين السخنة، إلا أن الحفل تم تأجيله.





وقالت المنتجة ناهد فريد شوقي، في تصريحات صحفية، إن ابنتها انفصلت بشكل رسمي عن زوجها، ولم تكشف عن تفاصيل الانفصال.





وانتشرت العديد من الأنباء حول نشوب مشادة كلامية بين الزوجين، قبل حفل الزفاف بساعات، وحاول الأهل التدخل لحل الأزمة دون جدوى، وغادرت ناهد العين السخنة عائدة إلى القاهرة، ولحق بها "محمد" لإعادتها للقرية، إلا أنها رفضت العودة معه.