شاهد مباراة مانشستر يونايتد ووستهام بث مباشر اليوم السبت 29-9-2018





يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد، في المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت 29-9-2018 في الواحدة والنصف ظهرا في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.





ويدخل فريق نادي مانشستر يونايتد مباراة اليوم باحثا عن الفوز، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، ويحتل الشياطين المركز السابع برصيد 10 نقاط، جمعها الفريق من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين.





وسيقود النجم الفرنسي بوجبا التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في مباراة اليوم، واستقر البرتغالي جوزيه مورينيو على الدفع بكلا من:





دي خيا في حراسة المرمى، فالنسيا، ليندلوف، سمالينج، شو، فيلايني، ماتيتش، بوجبا، لينجارد، لوكاكو، أليكسيس.





فيما سيبحث وست هام عن تحقيق نتيجة إيجابية اليوم لتحسين موقفه في البرمير ليج، حيث يحتل وست هام المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يوم السبت 29-9-2018 في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة"beINSPORTS HD 2".







