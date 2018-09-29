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وزير التعليم العالي: ألمانيا ترى في مصر سوق تعليمي واعد وتسعى للتعاون مع جامعاتنا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:12 م
وزير التعليم العالي: ألمانيا ترى في مصر سوق تعليمي واعد وتسعى للتعاون مع جامعاتنا
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هدى عبدالرازق
 
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل لقاءه مع وفد ألماني برئاسة مفوض شئون التعليم الألماني.

وأشار "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن ألمانيا هامة لمصر في مجال التعليم، موضحًا أن لقاءه مع مساعدة وزير التعليم الألماني، وسفير ألمانيا الاتحادية في القاهرة دليل على أن مصر تعمل بشكل جيد في مجال التعليم.

وأضاف أن الرئيس وجه بضروة وجود نظام تعليمي عالمي في مصر، يستطيع الخريج المصري من خلاله على المنافسة في سوق العمل، منوهًا بأن ألمانيا ترى في مصر سوق تعليمي واعد، وتعمل على التعاون مع الجامعات المصرية.

وأوضح أنهم ناقشوا خلال الاجتماع فرص التعاون في مصر، والعمل على مناقشة إمكانية إنشاء جامعة ألمانية في مصر.
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