"البيئة": إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتي بمدينة الطور

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بإرسال لجنه عاجلة لمعاينة تلوث زيتى بجنوب سيناء، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود تلوث بمدينة الطور على بعد 5 كيلو من كمين الساحل ناتج عن كسر فى خط نقل الزيت الخام (رأس جارة) البري التابع لإحدى شركات البترول.





وعلى الفور توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس للمعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مكتب البيئة بمحافظة جنوب سيناء، حيث تبين من المعاينة وجود بركة من الزيت الخام المختلط بالرمال بمساحة تصل إلى ٢٥ متر مربع، كما تبين أن التلوث بمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية.





وقد قامت الشركة فور حدوث التلوث بإيقاف الخط ودفع مجموعه عمل الصيانة وتم إصلاح الجزء الذى به الكسر، حيث أن الشركة كانت قد قامت بتجديد الخط عدا هذا الجزء، كذلك قامت الشركة بتجهيز المعدات تمهيدًا لإحلال الخط وتجديده حيث أنه كان مدرج ضمن ميزانية السنة المالية الجديدة.



