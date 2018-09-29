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الحشد الشعبي يفكك 20 عبوة ناسفة جنوب قضاء تلعفر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:22 ص
الحشد الشعبي يفكك 20 عبوة ناسفة جنوب قضاء تلعفر
الحشد الشعبى
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وكالات
 

أعلنت قوات الحشد الشعبى اليوم السبت، عن تفكيك 20 عبوة ناسفة خلال مسح ميدانى جنوب قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى شمال غرب العراق.

 

 وقال الحشد الشعبى فى بيان حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم إن " مفارز مديرية هندسة الميدان فى الحشد الشعبى تواصل عمليات رفع ومعالجة العبوات الناسفة والألغام لتطهير جميع الأراضي المحررة ضمن قاطع عمليات نينوى"، مؤكدا أن الفرق الهندسية رفعت أكثر من 20 عبوة ناسفة فى قرية جيان جنوب قضاء تلعفر.

 

وكانت قيادة الشرطة العراقية أعلنت أمس الجمعة عن مقتل 21 عنصرا من "داعش" وضبط عبوات وأسلحة ومتفجرات خلال تطهير 23 قرية فى مختلف قواطع المسؤولية.

 

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