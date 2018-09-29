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قيم التداولات تتراجع إلي 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:15 ص
قيم التداولات تتراجع إلي 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
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نيفين سمير
 
تراجعت قيم تداولات البورصة، خلال الأسبوع الماضي، إلى 5.8 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 1.084مليون ورقة منفذة على 109 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.23مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية خلال الاسبوع الجاري.

أما عن بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.5 مليون ورقة منفذة على 616 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.

واستحوذت الأسهم على 83.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.3% خلال الاسبوع الجاري.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 802 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ رتفاع عن  الاسبوع الماضي قدره 3%.


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