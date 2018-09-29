مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) الآن

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بطاقة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2

معلق المباراة : لم يحدد

الساعة : 18:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 19.30 مساءًا بتوقيت السعودية





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تشكيل ليفربول أمام تشيلسي :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني





تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:

حراسة المرمي: كيبا، الدفاع: ازبيليكويتا، روديجير، لويز، ألونسو، الوسط: كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، الهجوم: هازارد، وموراتا.

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