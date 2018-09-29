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صحيفة إماراتية: العالم يتبنى وجهة نظر الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:18 ص
صحيفة إماراتية: العالم يتبنى وجهة نظر الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب
الرباعى العربى
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وكالات
 

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن العالم أصبح يتبنى وجهة نظر الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) ويستخدم مفرداتها، مشيرة إلى أن المجتمع الدولى سئم من الأكاذيب القطرية ولم يعد يلقى بالاً لا إليها ولا إلى من يرددها.

 

 وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت تحت عنوان "الأكاذيب القطرية".. "إن الأزمة ليست خليجية بل قطرية ناجمة عن تورط الدوحة فى الإرهاب دعماً وتمويلاً ورعاية للمتطرفين وفكرهم الظلامى وارتماءً فى أحضان النظام الإيرانى الذى لا يتورع عن كشف حقيقته الشريرة من خلال تصريحات وخطابات يطلقها بين اليوم والآخر، مهددا حرية الملاحة والممرات المائية".

 

وأضافت "العالم بات يوقن أكثر من أى وقت مضى أن حلقات الشر التى تبدأ من الحوثى فى اليمن تمر بـ(تنظيم الحمدين) فى قطر وتصل إلى نظام الملالى في إيران إنما هي سلسلة مترابطة قد يكون تحرير الحديدة هو الضربة الموجعة التى قد تفرط عقد سلسلة الشر هذه".

 

المزيد عن: مكافحة الإرهاب صحيفة إماراتية الرباعى العربى الامارات
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