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الأهلي يبدأ الاستعدادا لمواجهة وفاق سطيف اليوم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:18 ص
الأهلي يبدأ الاستعدادا لمواجهة وفاق سطيف اليوم
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علي نبوي
 

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداه لمواجهة وفاق سطيف عصر اليوم عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد العودة من لبنان.

وكان كارتيرون قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الفوز على النجمة اللبناني بأربعة أهداف مقابل هدف أول أمس وتأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس "زايد" للأندية الأبطال.

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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