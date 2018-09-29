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محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:17 ص
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة صباحية لتفقد تنفيذ الأعمال الجارية بكوبري شرويدة بمدينة الزقازيق و المقام بتكلفة مبدئية 186 مليون جنيه ليساهم و بشكل كبير في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذه بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال ومضاعفة العمل و الجهد و الإلتزام بالمواصفات الهندسية و القياسية في التنفيذ.

أوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء كوبري شرويدة القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطي بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة.

كما تابع المحافظ أعمال رصف الطريق المجاور لمنطقة العمل بالكوبري وتنفيذ حارتين لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتوفيراً للوقت والجهد.

وتوجه محافظ الشرقية لميدان عرابي بمدينة الزقازيق للإطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال بالنفق و المقام بتكلفة 100 مليون جنيه و الذي يربط بين شرق وغرب الزقازيق لخلق محاور مرورية جديدة وفك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

كما إطمأن المحافظ على الإنتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة و تسوية الحفر و تهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين و إستمع لمشاكلهم موجهاً الجهات المعنية بالعمل على تلبية إحتياجاتهم فورا.

ويواصل محافظ الشرقية جولاته المستمرة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة و حي وإزالة كافة المعوقات أمام التنفيذ لسرعة الإنتهاء منها و دخولها الخدمة لتعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة.

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بكوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق
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