تحطم الشبح الأمريكية F-35B بعد يوم واحد من أول غارة تشنّها
السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:14 صوكالات
أعلنت البحرية الأمريكية عن تحطم مقاتلة
F-35B
شبح متطورة، في اليوم التالي لأولى طلعاتها القتالية، التي استهدفت
فيها طائرات من هذا النوع مواقع لـ"طالبان" في قندهار جنوبي أفغانستان.
وذكرت "سي إن إن" الأمريكية،
أن F-35B تحطمت الجمعة قرب قاعدة مشاة
البحرية الأمريكية في مدينة بيافورت في ولاية كارولاينا الجنوبية، مشيرة إلى أن قائدها
تمكن من القفز بالمظلة والنجاة في الحادث.
F-35B نتاج شراكة وثيقة بين ثماني دول
اجتمعت مع الولايات المتحدة على تصميمها وتصنيعها، وهي أستراليا وبريطانيا والدنمارك
وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وتركيا.
المزيد عن: يوم واحد تحطم مقاتلة F 35B اول غارة البحرية الامريكية