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تحطم الشبح الأمريكية F-35B بعد يوم واحد من أول غارة تشنّها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:14 ص
تحطم الشبح الأمريكية F-35B بعد يوم واحد من أول غارة تشنّها
تحطم مقاتلة F-35B
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وكالات
 

أعلنت البحرية الأمريكية عن تحطم مقاتلة F-35B شبح متطورة، في اليوم التالي لأولى طلعاتها القتالية، التي استهدفت فيها طائرات من هذا النوع مواقع لـ"طالبان" في قندهار جنوبي أفغانستان.

 

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، أن F-35B تحطمت الجمعة قرب قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في مدينة بيافورت في ولاية كارولاينا الجنوبية، مشيرة إلى أن قائدها تمكن من القفز بالمظلة والنجاة في الحادث.

 

F-35B نتاج شراكة وثيقة بين ثماني دول اجتمعت مع الولايات المتحدة على تصميمها وتصنيعها، وهي أستراليا وبريطانيا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وتركيا.

المزيد عن: يوم واحد تحطم مقاتلة F 35B اول غارة البحرية الامريكية
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