تحطم الشبح الأمريكية F-35B بعد يوم واحد من أول غارة تشنّها

أعلنت البحرية الأمريكية عن تحطم مقاتلة F-35B شبح متطورة، في اليوم التالي لأولى طلعاتها القتالية، التي استهدفت فيها طائرات من هذا النوع مواقع لـ"طالبان" في قندهار جنوبي أفغانستان.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، أن F-35B تحطمت الجمعة قرب قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في مدينة بيافورت في ولاية كارولاينا الجنوبية، مشيرة إلى أن قائدها تمكن من القفز بالمظلة والنجاة في الحادث.

F-35B نتاج شراكة وثيقة بين ثماني دول اجتمعت مع الولايات المتحدة على تصميمها وتصنيعها، وهي أستراليا وبريطانيا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وتركيا.