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شاروبيم: مكتبي مفتوح للجميع وانتهينا من وضع خطة للنهوض بالخدمات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:14 ص
شاروبيم: مكتبي مفتوح للجميع وانتهينا من وضع خطة للنهوض بالخدمات
صورة أرشيفية
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سالي رضوان
 
صرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بالإنتهاء من وضع خطة عمل في المحافظة وتأتي في مقدمة اولويات الخطة تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك العمل علي الإستغلال الأمثل لموارد المحافطة وكذلك الإهتمام بتنمية بحيرة المنزلة وتطهيرها وإزالة التعديات عليها بما يؤدي إلي رفع إنتاجية المحافظة من الأسماك.

وقال شاروبيم انه يعطي اولوية لتطوير المناطق الصناعيه الثلاثه بالمحافظة وجذب المزيد من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بها، واوضح المحافظ أن عدد من المستثمرين الجدد تقدموا بطلباتهم للإستثمار في هذه المناطق، وقال أن محافظة الدقهلية بها مكتب للإستثمار علي اعلي مستوي ويقدم خدمة الشباك الواحد، وأضاف أننا نعمل من خلال الخطة الموضوعة علي توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين من أبناء الدقهلية ومن خارجها.

حيث أكد شاروبيم أن محافظة الدقهلية تحتل المركز الأول علي جميع المحافظات في حضانات الأطفال، كما تملك المحافظة عدد كبير من أجهزة الغسيل الكلوي وتتميز مستشفيتها بالتجهيزات الحديثة.

وقال محافظ الدقهلية انه يتطلع إلي التعاون مع جميع المواطنين ونواب البرلمان وأن ابواب مكتبه مفتوحه للجميع وأن أي مواطن لديه فكرة تخدم المحافظة اوتساهم في حل مشكلة من مشكلتها يأتي إلينا لإستقباله فورا.
وشدد شاروبيم علي أهمية مشاركة المجتمع المدني ومواطني الدقهلية مع الحكومة في إقامة المشروعات التي يحتجونها.
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