طريقة عمل اللحم بالكاري

المقادير:





- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- ساق ضأن : 1 كيلو (لحم بدون عظم)

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

- البصل : كوب ونصف (مقطع شرائح)

- الثوم : 5 فصوص (حبات كاملة)

- هيل : 3 حبات

- ورق غار : 2 ورقة

- القرفة : عود

- الكزبرة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقتان كبيرتان (طازج ومفروم)

- غارام ماسالا : ملعقتان صغيرتان (خليط من البهارات الهندية)

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الثوم : فصّان (مقطع)

- طماطم : كوبان (ناضجة ومفرومة)

- الماء : كوب ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : كوب (مفرومة، ويقسم الكوب إلى قسمين)

- الأرز : 4 اكواب (طويل الحبة، ومطبوخ)









طريقة التحضير:





1- سخني مقلاة غير لاصقة بعد رشها برذاذ الزيت على نار متوسطة.





2- أضيفي لحم الضأن واطبخي لمدة 5 دقائق على الجانبين أو حتى يصبح لونها بنياً ثم أزيلي اللحم من المقلاة.





3- أضيفي ملعقة الزيت في المقلاة وأضيفي البصل والثوم والهال والقرفة واطبخي لمدة 4 دقائق أو حتى يصبح لون البصل ذهبيًا.





4- أضيفي الكزبرة المطحونة والبابريكا والزنجبيل وبهارات غارام مسالا والفلفل الأحمر والكركم والثوم المفروم واطبخي لمدة دقيقة واحدة.



