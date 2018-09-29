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تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:55 ص
تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال
اللواء محمود شعراوى - وزير التنمية المحلية
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ياسمين مبروك
 
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع شركاء التنمية في مصر، خاصة مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شريك أساسي لدفع قاطرة التنمية في البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى.

وتناول اللقاء، التنسيق مع جمعية رجال الأعمال لدعم التنمية في المحافظات والتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة بها وإمكانية المساهمة في تنفيذها.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد والمطلوبة في مختلف القطاعات والمشروعات التي تنفذها الوزارة خاصة التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم الى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.

ولفت إلى إمكانية تعاون الطرفين لعقد مؤتمر يتم خلاله دعوة العديد من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات وسط وجنوب الصعيد ودراسات الجدوى الخاصة بهم على ان يتم عقده خلال الفترة القريبة المقبلة.

ونوه بأهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة في المحافظات، والدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال في دعم الفرص التسويقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة في المحافظات، وإقامة صناعات عليها خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع جمعية رجال الأعمال في تبني احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز على جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب.

وتابع أن الحكومة بكافة وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بدعم التنمية وتوفير فرص عمل في كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.
المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
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