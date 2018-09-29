فولكس واجن تعلن موعد الكشف عن "جيتا GLI" عالية الأداء

أعلنت مجموعة فولكس واجن رسميًا على لسان رئيس قسم التصاميم في فرعها في البرازيل José Carlos Pavone أن جيتا GLI عالية الأداء ستظهر للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام والجماهير خلال معرض ديترويت المقبل.





وقال كارلوس إن الفئة الرياضية الجديدة صممت للتلائم مع التضاريس الصعبة خاصة في القارتين الأمريكيتين، وكشف أن جنوطها الجديدة ستتكون من خمسة أضلاع وسقف باللون الأسود، وستكون مخصصة لمنافسة كل من هيونداي إلنترا سبورت وهوندا سيفيك Si.



