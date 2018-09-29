فولكس واجن تعلن موعد الكشف عن "جيتا GLI" عالية الأداء
السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:52 ص
أعلنت مجموعة فولكس واجن رسميًا على لسان رئيس قسم التصاميم في فرعها في البرازيل José Carlos Pavone أن جيتا GLI عالية الأداء ستظهر للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام والجماهير خلال معرض ديترويت المقبل.
وقال كارلوس إن الفئة الرياضية الجديدة صممت للتلائم مع التضاريس الصعبة خاصة في القارتين الأمريكيتين، وكشف أن جنوطها الجديدة ستتكون من خمسة أضلاع وسقف باللون الأسود، وستكون مخصصة لمنافسة كل من هيونداي إلنترا سبورت وهوندا سيفيك Si.
معرض ديترويت المقبل سيكون في شهر يناير مع بداية العام الجديد، وينتظر الكشف عن جيتا GLI التي ستحمل محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو المستعار من جولف GTI، والذي يمكنه من توليد قوة 220 حصان و 258 رطل-قدم من عزم الدوران.
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