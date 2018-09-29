جامعة أسيوط تُعلن اشتراكها في تأسيس أول مدرسة لجراحة الضفيرة العصبية الذراعية

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اشتراك الجامعة في تأسيس أول مدرسة في العالم، لجراحة الضفيرة العصبية الذراعية والتي تؤهل للحصول على ماجستير عالمي متخصص فى مجال تلك الجراحات بعد انهاء الدارسين به فترات تعلم و تدريب متوالية على أيدى افضل جراحي العالم المتخصصين فى هذا المجال.





وأشار إلى أنه بموجب تلك الشراكة يبدأ الأطباء، قضاء الفترة المخصصة للدراسة والتدريب والمقسمة على أربع مراكز على مستوى العالم في الهند، وإسبانيا، والمكسيك وبجامعة أسيوط في مصر، على أن يشترط منح الماجستير الدولي بعد اكتمال التدريب فى الاربعة مراكز على التوالي ثم اجتياز الامتحان النهائي.





وأكد اهمية هذه الشراكة حيث تنفرد تلك المدرسة على مستوى العالم بمنح درجة علمية عالمية فى مجال جراحة الضفيرة العصبية، معلنا ان اول فريق من الدارسين يبلغ ستة طلاب من امريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والذي بدأ بالفعل تلقى اول جزء من التدريب فى اغسطس الماضي فى مدينة بونيه بالهند.



