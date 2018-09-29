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ننشر أسماء ضحايا انقلاب جرار زراعي داخل مياه مصرف بديرب نجم بالشرقية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:44 ص
ننشر أسماء ضحايا انقلاب جرار زراعي داخل مياه مصرف بديرب نجم بالشرقية
صورة من داخل المستشفى
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إسلام علي وسمر السيد
 
حصل "الفجر" على أسماء ضحايا انقلاب جرار زراعي داخل مياه مصرف بقرية "تل القاضي" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وشهدت قرية "تل القاضي" حادثًا مروعًا راح ضحيته 5 فلاحات، فيما أصيبت 7 أخريات من العاملات باليومية في جني محصول القطن بالقرية، حيث أسفر الحادث عن وفاة كلًا من: "هنية بدران علي"، و"نجاح إسماعيل محمد"، و"بشرى سليمان يوسف، و"منال سليم محمد سليم"، و"هيام سيد أحمد شعبان"، فيما أصيبت كلًا من: "عايدة محمد عطية، و"أسماء جمال عبدالقادر"، و"إيمان السعيد محمد" و"صباح السعيد محمد"، و"إيمان محمد مرسي"، و"شامة حسن الصادق"، و"إيمان فوزي محمد".

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بانقلاب جرار زراعي بمصرف مياه بقرية "تل القاضي" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، ما أسفر الحادث عن مصرع 5 فلاحات عاملات باليومية، غرقًا، فيما أصيبت 7 أخريات بكدمات وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "ديرب نجم" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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