مصرع أختين وإصابة فتاتين انقلبت بهن سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان (صور)

لفظت شقيقتان، أنفاسهن الأخيرة، فيما أصيبت فتاتين آخرتين بكدمات وجروح، إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من مصنع "قوطة" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مصنع "قوطة" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن وفاة "ولاء أيمن" 22 سنة، طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلية، وشقيقتها "إيمان" 21 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الألسن، فيما أصيبت فتاتي كانتا برفقتهم، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابات إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتبين أن والدة المتوفيتين متوفية منذ سنة، حيث وقع الحادث أثناء ذهاب الفتيات إلى حفل زفاف بالعاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة صرجت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.