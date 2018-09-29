9 أكتوبر.. محاكمة 30 متهم "بالانضمام إلى داعش"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.









صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وبعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.







