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احتراق إطار سيارة على شرفة منزلية بعجمان

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:45 ص
احتراق إطار سيارة على شرفة منزلية بعجمان
احتراق إطار سيارة
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وكالات
 

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، سكان البنايات إلى أخذ الحيطة والحذر عند تخزين المواد القابلة للاشتعال على شرف الشقق المنزلية، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

 

ووفقاً لبيان صحفي، وقع عصر أمس الجمعة، حادث حريق إطار سيارة في إحدى شُرف الشقق السكنية بمنطقة العامرة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وأسفر عنه دخان كثيف جداً أصاب السكان بالذعر، حيث تمكن صاحب الشقة من إخماد حريق الإطار بواسطة الماء، قبل وصول فرقة الدفاع المدني، والتي قامت بمعاينة موقع الحادث والتأكد من سلامة المكان، وعند الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة.

 

وناشد مدير إدارة مراكز الإطفاء العميد محمد علي السويدي، سكان البنايات بأخذ الحيطة والحذر عند تخزين المواد على شُرف شققهم، مشيراً إلى أنها "تسبب خطراً حتمياً على حياتهم وعلى حياة سكان المبنى".

 

ودعا السويدي إلى عدم التدخين ورمي أعقاب السجائر، وتوفير طفايات الحريق، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة والمنعكسة عبر الزجاج.

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