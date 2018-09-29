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محكمة أمريكية تصدر قرارًا بحق "فيسبوك"

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:43 ص
محكمة أمريكية تصدر قرارًا بحق فيسبوك
فيسبوك - أرشيفية
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وكالات
 

لم يمر سوى ساعات قليلة على إعلان شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" الصادم بشأن تعرضها للاختراق، إلا وأصدرت محكمة أمريكية قرارا بشأن الشبكة الأشهر.

 

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت مساء أمس الجمعة اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها، وقالت "فيسبوك" في بيان رسمي نشرته على مدونتها إن فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر، مشكلة أمنية أثرت على ما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها.

 

وتابعت "فيسبوك تواصل التحقيق في الأمر، والتحقيقات في مراحلها الأولية وقد تأخذ مزيدا من الوقت، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية جهة يثبت تورطها في عملية الاختراق".

 

لكن في صباح اليوم، وبعد الأنباء المزعجة، التي هوت بأسهم "فيسبوك" في البورصات العالمية، انتصرت المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا لـ"فيسبوك"، بعدما قررت أن الشبكة غير مضطرة لكسر تشفير تطبيق "ماسنجر" الخاص بها لصالح سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وليست مضطرة لأن تخضع لقوانين التصنت على المكالمات الصوتية الخاص بالحكومة الأمريكية، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

 

وسعت السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى إجبار "فيسبوك" على الخضوع لقواعد التصنت على المكالمات الصوتية الخاص بالحكومة الأمريكية، لكن المحكمة أشارت إلى أن المكالمات الصوتية التي تتم عن طريق الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) لا تخضع لقوانين التنصت مثل المكالمات الهاتفية الاعتيادية أو الخلوية.

 

المزيد عن: محكمة امريكية قرار فيسبوك شبكة التواصل الاجتماعي
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