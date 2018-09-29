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مصرع 6 عمال وإصابة 5 آخرين في انقلاب جرار بمصرف مياه بالشرقية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:30 ص
مصرع 6 عمال وإصابة 5 آخرين في انقلاب جرار بمصرف مياه بالشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
شهدت قرية "تل القاضي" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حادثًا مروعًا راح ضحيته 5 عمال باليومية، فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وجروح؛ إثر انقلاب جرار زراعي يستقلونه داخل مصرف مياه بالقرية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بانقلاب جرار زراعي بمصرف مياه بقرية "تل القاضي" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، ما أسفر الحادث عن مصرع 5 عمال باليومية، غرقًا، فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "ديرب نجم" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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