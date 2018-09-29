بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد | يلا شوت | كورة ستار | اون لاين

مواجهة نارية ينتظرها عشاق الكرة العالمية مساء اليوم بين فريقي ريال أمام فريق أتلتيكو مدريد في ملعب البرنابيو، في مباراة صعبة للغاية للفريقين بديربي مدريد اليوم السبت 29-9-2018، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم السبت بث مباشر يلا شوت yalla shoot، نقل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد كورة لايف، بث حصري ومباشر وحي مباراة ريال مدريد رابط سريع بجودة مميزة الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الملكي للثأر من جاره أتلتيكو مدريد بعد خسارة السوبر الأوروبي في افتتاح الموسم بأربعة أهداف، بالإضافة للهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في مباراته الأخيرة أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة مما جعل الفريق مطالبا بمصالحة جماهيره،ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف فقط عن برشلونة صاحب المركز الأول.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، وتقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة على قنوات بين إن سبورت BEIN SPORT.

وفي المقابل يدخل فريق أتلتيكو مدريد اللقاء باحثا عن انتصار لمواصلة المنافسة على الليجا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وسيخوض الفريقين مباراة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز، خاصة في ظل رغبة الفريقين في المنافسة على لقب اللبجا الإسبانية بقوة هذا العام، وانتزاع اللقب من برشلونة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

راموس ، مارسيلو، فاران ، أودريوزولا في الدفاع.

لوكا مودريتش، تونى كروس، كاسيميرو، أسينسيو، جاريث بيل في الوسط.

ماريانو دياز في الهجوم.

بينما سيبدأ سميوني بتشكيل مكون من كلا من:

أوبلاك في حراسة المرمى

جودين ، فيليبى لويس ، كارلوس ، خوسيه خيمينيز في خط الدفاع

توماس ليمار ، كوكى ، ساؤول نيجويز في الوسط

وفي الهجوم كلا من: جريزمان ، دييجو كوستا ، انخيل كوريا

ويعيش الريال حالة من التخبط بعد رحيل نجم الفريق الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي.