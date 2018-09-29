سلسة تفجيرات أمام 3 مدارس فى شرق أفغانستان

أعلن مسئولون أفغانيون أن سلسلة من التفجيرات وقعت أمام ثلاثة مدارس فى مقاطعة نانجارهار شرق أفغانستان صباح اليوم السبت.

وقال عطا الله خوجانى المتحدث باسم حاكم المقاطعة لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية إن انفجارين وقعا بالقرب من مدرسة شاهارباج صفا وبير جيلانى فى الساعة السابعة صباحا.

وأضاف إن أحد الحراس أصيب بجروح طفيفة فى أحد الانفجارات بينما وقع الانفجار الثالث أمام المدرسة الثانوية العربية فى جلال آباد عاصمة المقاطعة، ولم يسفر عن أية إصابات.

وأكد محمد شينوارى المتحدث باسم وزارة التعليم الأفغانية وقوع التفجيرات الثلاثة.. فيما لم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه التفجيرات.