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جربي ماسك السدر الطبيعي للعناية بجمال بشرتك

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:52 ص
جربي ماسك السدر الطبيعي للعناية بجمال بشرتك
أرشيفية
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تعد أوراق السدر من أبرز المواد التي تعالج مشاكل الشعر بفضل خصائصها العلاجية الرائعة، وهي أيضًا مفيدة للبشرة وتحافظ على نضارتها، إذا كنت تبحثين عن ماسك منزلي يعزز من جمال بشرتك، سنقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير ماسك السدر الذي سيذهلك بخصائصه الجمالية للطبيعية، وهي:


فوائد أوراق السدر للبشرة:

يساعد في تنظيف مسام البشرة بشكل عميق من الشوائب والزيوت التي تتحول لرؤوس سوداء عنيدة.

يعمل على تفتيح البشرة ومحاربة التصبغات بفضل جملة من الفيتامينات والمعادن المغذية.

يساهم في تعديل إفراز الزيوت خاصة للبشرة الدهنية وإكسابها الإشراق.

يكسب البشرة التورد من خلال تنشيط الدورة الدموية في البشرة.

 
ماسك السدر والحليب:

المكونات:
 ملاعق من السدر المسحوق
ملعقتين من الحليب البودرة
كمية مناسبة من الماء الدافئ

طريقة الإعداد والتطبيق:

- خلطي المكونات المذكورة بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة لينة.

- طبقيها على البشرة ودلكي في شكل حركات خفيفة لمدة 10 دقائق.

- ثم اتركيه حتى يجف قبل شطفه بالماء البارد.

- ثم قومي بتمرير مكعب ثلج على البشرة لشد المسام.
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