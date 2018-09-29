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الإعصار "روزا" يتجه نحو باها كاليفورنيا ويضعف فى المحيط الهادي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:55 ص
الإعصار روزا يتجه نحو باها كاليفورنيا ويضعف فى المحيط الهادي
إعصار روزا
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وكالات
 

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الجمعة إن الإعصار روزا الذى توجه إلى ولاية باها كاليفورنيا ، ضعف فى المحيط الهادى ويتوقع أن يضعف أكثر خلال الأيام القادمة.

 

وأصبح الإعصار الذي تراجعت سرعة الرياح فيه لتصل إلى 195 كيلومترا فى الساعة عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

 

وكان الإعصار روزا على مسافة 1005 كيلومترات جنوب غربى الطرف الجنوبى لولاية باها كاليفورنيا ويتحرك صوب الشمال الغربى بسرعة تبلغ 9 كيلومترات فى الساعة تقريبا، ومن المتوقع أن يصل الإعصار روزا إلى باها كاليفورنيا يوم الاثنين كعاصفة مدارية.

 

وقال المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا "إن من المتوقع أن يضعف أكثر خلال الأيام القليلة القادمة وأن يصبح روزا عاصفة مدارية بحلول نهاية الأسبوع".

 

ومن المتوقع أن تؤثر الأمواج الناتجة عن روزا على أجزاء من سواحل جنوب غرب المكسيك، وشبه جزيرة باها كاليفورنيا الجنوبية، وكاليفورنيا الجنوبية فى وقت لاحق من هذا الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

المزيد عن: كاليفورنيا امريكا المحيط الهادى إعصار روزا
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