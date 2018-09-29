ضبط هاربين من حكمي مؤبد بتهمة السرقة بالإكراه في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم كريم. ع 32 عامًا عامل مقيم الجامعة القديمة – دائرة قسم ثالث جنايات قسم ثان المقضى فيها بالسجن المؤبد 25 سنة بتهمة " سرقة بالإكراه.



والمتهم محمد. م. 30 عامًا عامل مقيم ابوصبيح – دائرة مركز القنطرة غرب والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2 جنايات مركز القنطرة غرب– بتهمة " سرقة بالإكراه " المقضى فيها بالسجن 25 سنة مؤبد، وتم التحفظ علي المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز وأقسام الشرطة من إلقاء القبض علي هاربين من 50 سنة سجن مؤبد بتهمة سرقة بالإكراه.