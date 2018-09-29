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أسعار الفاكهة اليوم السبت 29 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:03 ص
أسعار الفاكهة اليوم السبت 29 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاع في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 10 الي 25 حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 7 الي 10 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهات للكيلو، والموز 6 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 6 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو، والخوخ 10 جنيهات للكيلو.
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