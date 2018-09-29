موعد مباراة الشباب العماني ضد الهلال السعودي بالبطولة العربية اليوم السبت 29-9-2018

يستعد الفريق الأول الكروي بنادي الشباب العماني، لخوض لقاء صعب وناري ضد نادي الهلال السعودي اليوم السبت، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من البطولة العربية.

ويقام لقاء الشباب ضد الهلال السعودي على ملعب "السيب الرياضي"، وذلك اليوم السبت 29 سبتمبر في تمام الساعة 6 بتوقيت مدينة القاهرة و الـ 7 بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ 32 قد انتهت بانتصار الهلال بهدف نظيف, حيثُ قدم لاعبو الشباب مستوى مميز وسببوا إزعاج كبير لحارس الفريق السعودي.

وسيتم نقل مباراة النصر والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية للأندية مباشرةً عبر فضائية "أبوظبي الرياضية HD 1".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من مباراة الشباب ضد الهلال السعودي في إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.