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كشف حقيقة فيديو انقضاض فتاة على "عبد الله بالخير" واحتضانه عنوة أثناء غنائه

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:29 ص
كشف حقيقة فيديو انقضاض فتاة على عبد الله بالخير واحتضانه عنوة أثناء غنائه
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نفى مدير مكتب المطرب الإماراتي عبد الله بالخير، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول يظهر انقضاض فتاة "منقبة" على "عبد الله بالخير" لاحتضاته أثناء غنائه على المسرح.

وأكد من جانبه أن المقطع قديم ويرجح أنه من مسرحية في سلطنة عُمان لفنان يقلد عبد الله بالخير.

كانت مواقع إخبارية تداولت بشكل واسع مقطع فيديو للحظة انقضاض فتاة منقبة واحتضانها لأحد المشاهير، خلال مشاركته في إحياء مهرجان للأطفال.



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