بث مباشر مباراة شاهد الهلال والشباب HD يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والشبابHD

يستضيف فريق الشباب العماني نظيره الهلال السعودي اليوم السبت 29 سبتمبر 2018 في المباراة التي ستقام بينهما ضمن منافسات إياب دور ال32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على استاد السيب.

ويدخل فريق الهلال السعودي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث يحتل الفريق صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما حصد العلامة الكاملة من 4 لقاءات، بالإضافة لأفضلية مباراة الذهاب والفوز بهدف نظيف.

ونجح الهلال في خطف لقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة بعد ماراثون مثير مع اهلي جدة.

واستقر خيسوس المدير الفني لفريق الهلال على تشكيل فريقه في مباراة اليوم بالتشكيل التالي :

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك في الدفاع، سلمان الفرج - محمد كنو - أندريه كارييو - محمد الشلهوب في الوسط، سالم الدوسري عمر خريبين في الهجوم.

ويمني الشباب العماني النفس بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بالزعيم من دور ال32، واحتل الفريق العماني وصافة الدوري في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ الشباب العماني بتشكيل مكون من

:سعيد السناني في حراسة المرمى

عبد الحافظ - شوقي السعدي - أحمد البريكي - عبد المجيد اليحمدي في الدفاع.

جنيات - أرنست با أوهين - منذر الصبحي - المعتصم - محمد السيباني في الوسط.

تقي في الهجوم

موعد اللقاء والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال والشباب العماني في 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية وستذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 1