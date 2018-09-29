بث مباشر برشلونة واتليتك بلباو | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار، يلتقي نادي برشلونة الإسباني، ضد نادي أتليتك بلباو، غدا السبت 29 سبتمبر في الساعة 4:15 على ملعب "بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي برشلونة، في الحفاظ على لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، بعدما فاز به في الموسم الماضي، بينما يريد أتليتك بلباو في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.

ويبدأ اللقاء الذي يجمع بين نادي برشلونة مع نادي أتلتيك بلباو في تمام الساعة الرابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نادي برشلونة المركز الأول برصيد 13 نقاط، بينما يحل أتليتك بلباو في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أربعة انتصارات وتعادل وحيد وخسارة أخرى ليجمع بذلك 13 نقطة، ويتعادل فريق برشلونة مع نادي ريال مدريد في عدد النقاط، ومتقدماً عليه بفارق الأهداف.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق أتلتيك بلباو في المركز ال15 بعد تعادله في ثلاثة مباريات وفوز مباراة وخسارة أخرى، ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط في الدوري.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وبلباو عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.