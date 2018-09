بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي (الدوري الايطالي)

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة ومتفردة لـ مشاهدة مباراة يوفنتوس بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ونابولي بث مباشر اليوم السبت 29 -9-2018 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي - قناة be IN SPORTS HD 4 – بي إن سبورت الرياضية 4 نقل مباشر يوفنتوس مباراة رسمية 29 -9-2018 البث المباشر يوتيوب, مشاهدة مباراة يوفنتوس JUVENTUES اليوم بث مباشر – كريستيانو رونالدو| كول كورة يلا شوت ، مباراة كريستيانو رونالدو اليوم يوفنتوس ونابولي بث مباشر يوتيوب، رابط بث حي الان لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم 29 -9-2018 يوفنتوس VS نابولي اونلاين، مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة يوفنتوس ونابولي ، يدخل فريق يوفنتوس هو متصدر الدوري الإيطالي بـ 18 نقاط، ويسعي لمواصلة تصدر الدوري الإيطالي عندما يواجه نابولي في يومنا السبت 29 -9-2018.



بطاقة مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم

البطولة : الدوري الإيطالي (الكالتشيو)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – beIN SPORTS HD 4

معلق المباراة : لم يحدد

الساعة : 18:00 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة : 19.00 عصرًا بتوقيت السعودية



تشكيل يوفنتوس:



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني ، خط الدفاع: جواو كانسيلو ، ليوناردو بونوتشي ، جورجيو كيليني ، أليكس ساندرو، خط الوسط: سامي خضيرة ، ميراليم بيانيتش ، إيمري كان، خط الهجوم: دوجلاس كوستا ، كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالا.



تشكيل نابولي:

حراسة المرمي: كارنيزيس، الدفاع: روي – كوليبالي – ماكسيموفيتش – مالكويت، الوسط: رويز – الان – دياورا – زيلينسكي، الهجوم: انسيني – ميليك



