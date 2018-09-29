التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة قمة البريميرليج بين تشيلسي وليفربول، والمقرر إقامتها اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر فريق ليفربول بقيادة الداهية يورجن كلوب، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة حيث لم يتلقى أي هزيمة ويتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وظهر محمد صلاح بمستوى جيد في الجولة الماضية حيثُ فاز على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، وسجل هدفًا بعد صيام 3 مباريات عن التسجيل وتعرض لانتقادات لهبوط مستواه.

وفي المقابل؛ تعادل تشيلسي سلبيًا مع وست هام يونايتد في الجولة الماضية ليفقد البلوز نقطتين مهمين في صراع قمة البريميرليج ويتراجع للمركز الثالث خلف المان سيتي برصيد 16 نقطة.

- تشكيل الفريقين المتوقع:

تشيلسي: "كيبا آريزابالاجا، ماركوس ألونسو، دافيد لويز، جاري كاهيل، سيزار آثبليكويتا، ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، نجولو كانتي، إيدين هازارد، أوليفييه جيرو، ويليان".

- ليفربول: "أليسون بيكر، آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر-آرنولد، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح".

- موعد المباراة:

يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" لقاء البلوز أمام الريدز، اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت الإمارات.

- القنوات الناقلة:

ستكون مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز منقولة مباشرةً عبر فضائية "beIN Sports 2 HD" الرياضية المشفرة.

وستذاع المباراة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل "Sport Klup 1 Serbia" وأيضًا "BT Sport 1 HD" الرياضية، بالإضافة إلى فضائية "RMC Sport 1".

وتُبث قناة "RMC Sport 1" عبر القمر الصناعي Astra" 1B-1H + 2C" عبر التردد 11934 والترميز 29700 استقطاب عمودي والتصحيح 2/3.

- مشاهدة البث المباشر:

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي مع ليفربول بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.