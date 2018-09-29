ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الهايكا" توجّه لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة "تونسنا"

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:58 ص
الهايكا توجّه لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة تونسنا
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة "تونسنا" بسبب الومضة المتعلّقة بشعار مؤسسة "سيقما كونساي" المختصة في قيس سبر الآراء .

ودعت "الهايكا"، في بلاغ لها، القناة إلى التوقف الفوري عن بث الومضة المذكورة التزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية والمبادئ العامة لحرية التعبير، مبيّنة أنّ موقف قناة "تونسنا" من آداء مؤسسة "سيقما كونساي" وتشكيكها في نتائج قيس نسب المشاهدة لا يخوّل لها التشهير بها.

وأوضحت أنّ كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ينصّ على أن يلتزم صاحب الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير والاتصال وأخلاقيات المهنة .

وفي هذا الصدد لفتت "الهايكا" إلى أنّ ما أتته القناة من خلال بث ومضة بصفة متواترة تتضمن شعار مؤسسة "سيقما كونساي" المختصة في قيس سبر الآراء وعليها علامة "قاطع ومقطوع" باللون الأحمر، يعتبر من قبيل التشهير بالمؤسسة المذكورة ويتعارض مع المبادئ العامة لحريّة التعبير وأخلاقيات المهنة الصحفية.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 6:40:09 AM