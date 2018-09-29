"الهايكا" توجّه لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة "تونسنا"

وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة "تونسنا" بسبب الومضة المتعلّقة بشعار مؤسسة "سيقما كونساي" المختصة في قيس سبر الآراء .





ودعت "الهايكا"، في بلاغ لها، القناة إلى التوقف الفوري عن بث الومضة المذكورة التزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية والمبادئ العامة لحرية التعبير، مبيّنة أنّ موقف قناة "تونسنا" من آداء مؤسسة "سيقما كونساي" وتشكيكها في نتائج قيس نسب المشاهدة لا يخوّل لها التشهير بها.





وأوضحت أنّ كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ينصّ على أن يلتزم صاحب الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير والاتصال وأخلاقيات المهنة .





وفي هذا الصدد لفتت "الهايكا" إلى أنّ ما أتته القناة من خلال بث ومضة بصفة متواترة تتضمن شعار مؤسسة "سيقما كونساي" المختصة في قيس سبر الآراء وعليها علامة "قاطع ومقطوع" باللون الأحمر، يعتبر من قبيل التشهير بالمؤسسة المذكورة ويتعارض مع المبادئ العامة لحريّة التعبير وأخلاقيات المهنة الصحفية.