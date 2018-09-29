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انتخاب تونس عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للطب الرياضي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:57 ص
انتخاب تونس عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للطب الرياضي
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محمد وليد الجموسي
 
تم انتخاب الدكتور ماهر زهار تونس عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للطب الرياضي.

وبذلك استعادت تونس عضويتها صلب هذا الهيكل الدولي العضو باللجنة الدولية الاولمبية بعد ثلاثين سنة من الغياب عندما كان الدكتور علي بوزيان ينشط صلبها.

وللاشارة فقد تم بعث الاتحاد الدولي للطب الرياضي الذي يوجد مقره بلوزان السويسرية سنة 1928. وهو يهدف اساسا الى وضع شبكة دولية من المراكز الخاصة بالطب الرياضي تستجيب لتطلعات الرياضيين الذين يطمحون للتالق.  
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