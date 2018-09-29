عدد قياسي من العارضين التونسيين يشاركون بصالون سيال باريس 2018

تشارك تونس بالصالون الدولي للتغذية "سيال باريس" المزمع عقده من 21 الى 25 أكتوبر 2018 بقصر المعارض فيلبنت بباريس (فرنسا).





وسيمثل تونس في هذه التظاهرة وفد هام يتكوّن من 50 مؤسسة وطنيّة، التي ما فتىء عددها يزيد في اختيار "سيال" لتطوير استراتيجياتها للتصدير. وينشط العارضون في مجالات المصبرات الغذائية وزيت الزيتون والزيوت النباتية والمعجنات الغذائية والتمور والمشروبات والبسكويت والمربى...وسيقدمون بالمناسبة مدى تنوع العرض التونسي في قطاع الصناعات الغذائية.





ويعد الصالون واجهة فريدة للسوق العالمية الغذائية وفضاء مرجعي بالنسبة للمشترين الباحثين عن مزودين وشركاء فرنسيين ودوليين. وتستقبل التظاهرة أكثر من 155 ألف زائر مهني وحوالي 7 آلاف عارض من 109 بلد.





وسيتم بالمناسبة تنظيم تنشيط للطبخ يوميا صلب الجناح التونسي في شكل "عرض طبخ" لتوفير، لفائدة زائري الصالون، فرصة لتذوق النكهات التونسية باعتماد مكوّنات يتم عرضها بالجناج الخاص بالمؤسسات التونسية.





سيتم، أيضا، تنظيم برنامج ترويجي خصوصي من قبل "جيكا" ومشروع "بومبات" و"كلاس اكسبور" بالشراكة مع جمعيات "توك بلانش"، التي تجمع طهاة من العالم، لفائدة ترويج علامة الهريسة المعتمدة ""غود كوليتي لابال".

كما سيتم تنظيم برنامج حسب الطلب من لقاءات الأعمال من قبل مشروع "سيو" على هامش الصالون.