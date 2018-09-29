ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عدد قياسي من العارضين التونسيين يشاركون بصالون سيال باريس 2018

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:56 ص
عدد قياسي من العارضين التونسيين يشاركون بصالون سيال باريس 2018
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
تشارك تونس بالصالون الدولي للتغذية "سيال باريس" المزمع عقده من 21 الى 25 أكتوبر 2018 بقصر المعارض فيلبنت بباريس (فرنسا).

وسيمثل تونس في هذه التظاهرة وفد هام يتكوّن من 50 مؤسسة وطنيّة، التي ما فتىء عددها يزيد في اختيار "سيال" لتطوير استراتيجياتها للتصدير. وينشط العارضون في مجالات المصبرات الغذائية وزيت الزيتون والزيوت النباتية والمعجنات الغذائية والتمور والمشروبات والبسكويت والمربى...وسيقدمون بالمناسبة مدى تنوع العرض التونسي في قطاع الصناعات الغذائية.

ويعد الصالون واجهة فريدة للسوق العالمية الغذائية وفضاء مرجعي بالنسبة للمشترين الباحثين عن مزودين وشركاء فرنسيين ودوليين. وتستقبل التظاهرة أكثر من 155 ألف زائر مهني وحوالي 7 آلاف عارض من 109 بلد.

وسيتم بالمناسبة تنظيم تنشيط للطبخ يوميا صلب الجناح التونسي في شكل "عرض طبخ" لتوفير، لفائدة زائري الصالون، فرصة لتذوق النكهات التونسية باعتماد مكوّنات يتم عرضها بالجناج الخاص بالمؤسسات التونسية.

سيتم، أيضا، تنظيم برنامج ترويجي خصوصي من قبل "جيكا" ومشروع "بومبات" و"كلاس اكسبور" بالشراكة مع جمعيات "توك بلانش"، التي تجمع طهاة من العالم، لفائدة ترويج علامة الهريسة المعتمدة ""غود كوليتي لابال".
 كما سيتم تنظيم برنامج حسب الطلب من لقاءات الأعمال من قبل مشروع "سيو" على هامش الصالون.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 6:40:09 AM