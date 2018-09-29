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عاجل.. قرار هام من "المالية" بشأن الدولار وأسعار السلع بالأسواق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:43 ص
عاجل.. قرار هام من المالية بشأن الدولار وأسعار السلع بالأسواق
الدولار الأمريكي - صورة أرشيفية
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أكد مصدر بوزارة المالية المصرية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على نفس سعر الشهور الماضية بسعر 16 جنيهًا بداية من شهر أكتوبر المقبل حتى نهاية الشهر.

يذكر أن وزارة المالية قد قامت بتثبيت سعر الدولار من أول أغسطس الماضي عند 16 جنيهاً، حيث يساعد تثبيت سعر الدولار في تثبيت معظم السلع المستوردة في السوق المصرية.

والدولار الأمريكي هو ما يدفعه رجل الأعمال المستورد من مبالغ موازية بالعملة المحلية رسوما على تلك البضائع المستوردة من الخارج، حيث يتم حساب السلع المستوردة بالدولار على سعر 16 جنيهًا للدولار الواحد.

المزيد عن: المالية السوق المصري السلع الدولار اسعار السلع اخبار مصر
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