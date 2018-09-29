ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:40 ص
التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
ريال مدريد
طباعة
منى العوضي
 

 

يلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في مباراة قمة الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإسباني، وذلك اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر.

 

ويحاول فريق الريال تخطي خسارته من إشبيلية بثلاثية نظيفة في مباراة ستكون في ذاكرة المدريديستا في ظل الأداء والمستوى المُخيب للاعبين في تلك المواجهة.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 13 نقطة، في حين يقع أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة.

 

ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق حيث فاز في الجولة الماضية على ويسكا بثلاثة أهداف دون رد.

 

- التشكيل المتوقع للفريقين:

ريال مدريد: " تيبو كورتوا، مارسيلو، سيرجيو راموس، داني كارفخال، فاران، لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، كريم بنزيما، جاريث بيل، ماركو أسينسيو".

 

أتلتيكو مدريد: "أوبلاك، جودين، فيليبى لويس، كارلوس، خوسيه خيمينيز، توماس ليمار، كوكي، ساؤول نيجويز، جريزمان، دييجو كوستا، أنخيل كوريا".

 

موعد المباراة:

وينطلق ديربي مدريد على ملعب السانتياجو برنابيو، اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت الإمارات.

 

- القنوات الناقلة:

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني عبر البث المباشر والحي على فضائية "beIN Sport 3 HD" الرياضية.

 

ويذاع ديربي مدريد في الدوري عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة مثل "CBC Sport HD" بالإضافة إلى "Sport Klub 1 Serbia".

 

تابع البث المباشر والحي لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالجولة السابعة من الدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: ريال مدريد رياضة التشكيل المتوقع الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 5:20:05 AM