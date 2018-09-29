التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في مباراة قمة الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإسباني، وذلك اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر.

ويحاول فريق الريال تخطي خسارته من إشبيلية بثلاثية نظيفة في مباراة ستكون في ذاكرة المدريديستا في ظل الأداء والمستوى المُخيب للاعبين في تلك المواجهة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 13 نقطة، في حين يقع أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق حيث فاز في الجولة الماضية على ويسكا بثلاثة أهداف دون رد.

- التشكيل المتوقع للفريقين:

ريال مدريد: " تيبو كورتوا، مارسيلو، سيرجيو راموس، داني كارفخال، فاران، لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، كريم بنزيما، جاريث بيل، ماركو أسينسيو".

أتلتيكو مدريد: "أوبلاك، جودين، فيليبى لويس، كارلوس، خوسيه خيمينيز، توماس ليمار، كوكي، ساؤول نيجويز، جريزمان، دييجو كوستا، أنخيل كوريا".

موعد المباراة:

وينطلق ديربي مدريد على ملعب السانتياجو برنابيو، اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت الإمارات.

- القنوات الناقلة:

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني عبر البث المباشر والحي على فضائية "beIN Sport 3 HD" الرياضية.

ويذاع ديربي مدريد في الدوري عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة مثل "CBC Sport HD" بالإضافة إلى "Sport Klub 1 Serbia".

تابع البث المباشر والحي لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالجولة السابعة من الدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.