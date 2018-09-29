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عاجل| 6 كوارث حقيقية تهدد المصريين.. أبرزهم "غرق الدلتا"

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:33 ص
عاجل| 6 كوارث حقيقية تهدد المصريين.. أبرزهم غرق الدلتا
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أكد الدكتور ماهز عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، خلال تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أن هناك نحو 6 كوراث حقيقية تهدد المصريين خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تحتج العالم أجمع في الفترة الأخيرة.

وأوضح عزيز، في حديثه، أن أهم هذه الكوارث هي نقص منسوب ماء النيل وزيادة معدلات التصحر، وتغير التراكيب المحفورة، وظهور أنواع جديدة من الآفات والحشرات، وتأثيرات سلبية على قطاع السياحة، وغرق أجزاء من الدلتا، وهو الأمر نفسه الذي أكدته بعض المصادر الرسمية خلال الساعات الماضية.

وأشار الخبير العالمي، إلى أن هناك العديد من الدول حول العالم تعاني في الوقت الحالي من الآثار السلبية للتغيرات المناخية منها تصحر الغابات، وهذا بالإضافة إلى غرق العديد من الأراضي المنخفضة، وهبوب الأعاصير والفيضانات في أوقات غير أوقاتها المعتادة، وارتباك أحزمة الأمطار.

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