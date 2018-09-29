عاجل.. الخدمة المدنية تعلن عن 928 وظيفة للخريجين والخريجات بالمملكة العربية السعودية





أعلنت الخدمة العامة من خلال نظام جدارة عن حاجتها لموظفين للشغل الوظائف الإدارية الخالية بمختلف المجالات، حيث قامت بالإعلان عن 928 وظيفة إدارية خالية بالمملكة العربية السعودية، واشترطت أن يمكن للخريجين والخريجات التقديم في حالة حصوله علي مؤهل عالي، علم بأن يمكن للخريجين من خارج المملكة العربية السعودية التقديم في هذه الوظائف.





وكان إجمالي عدد الوظائف الخالية المعلن عنها من قبل الخدمة المدنية حوالي 928 وظيفة أدارية، تنقسم إلي 835 وظيفة من أجل الرجال، بينما منحت للنساء 93 وظيفة وتم تقسيمها وفقا للصورة التي سيتم عرضها:





يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف أن يقوموا بملأ الطلبات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بموقع جدارة من هنا، حيث يستمر التقديم علي مدار 24 ساعة خلال الفترة المحددة للتقديم، وتبدأ فترة التقديم للرجال من اليوم الموافق تاريخه 20 من محرم 1440هـــ، وينتهي في 24 من محرم 1440هــــ، بينما للنساء يمكنهم التقديم في اليوم الموافق تاريخه 27 محرم 1440هـــ، وينتهي في 2 صفر لعام 1440هـ.



