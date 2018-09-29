عاجل| حرب شرسة بين مؤسس "فيسبوك" والهاكر التايواني.. هل سينتهي العالم الافتراضي؟





قال مؤسس فيسبوك: "أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة اكتشفناها وتعاملنا معها الليلة الماضية واتخذنا تدابير احترازية لأولئك الذين قد يكونون قد تأثروا من المشكلة، ومازلنا نحقق في الأمر، ولكني أريد مشاركة ما عثرنا عليه بالفعل".





وأضاف زوكربيرج "اكتشفنا بالأمس أن أحد المهاجمين استغل ضعفًا فنيًا لسرقة كلمات المرور الخاصة بـ50 مليون شخص على فيسبوك من شأنها أن تسمح له بتسجيل الدخول إلى هذه الحسابات".





وتابع أنهم لا يعرفون بعد فيما تم استخدام هذه الحسابات، ولكنهم مستمرون في النظر في هذا الأمر وسيعلمون الجميع عندما يعلموا شيئا جديدا، كما أنهم اتخذوا بالفعل عددًا من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة وهي:





- صححنا الثغرة الأمنية لمنع هذا المهاجم أو أي شخص آخر من القدرة على سرقة رموز وصول إضافية، وأبطلنا رموز الوصول لحسابات 50 مليون شخص تأثروا، مما تسبب في تسجيل خروجهم من "فيسبوك" فجأة، وسيتعين على هؤلاء الأشخاص تسجيل الدخول للدخول إلى حساباتهم مرة أخرى، سنخطر هؤلاء الأشخاص في رسالة حول ما حدث عند تسجيل الدخول مرة أخرى.





- كإجراء وقائي، على الرغم من أننا نعتقد أننا أصلحنا المشكلة، نخفض مؤقتًا الميزة التي كانت بها ثغرة أمنية حتى يمكننا التحقيق فيها بشكل كامل والتأكد من عدم وجود مشكلات أمنية أخرى معها، وتُعرف هذه الميزة باسم "عرض باسم" وهي أداة خصوصية تتيح لك معرفة كيف سيبدو ملفك الشخصي لأشخاص آخرين.





- كإجراء وقائي إضافي، سجلنا الخروج لكل من استخدم ميزة "عرض باسم" منذ ظهور الثغرة الأمنية، وسيتطلب هذا إعادة 40 مليون شخص أو أكثر تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وليس لدينا حاليًا أي دليل يشير إلى أنه تم اختراق هذه الحسابات، ولكننا نتخذ هذه الخطوات كإجراء وقائي.





وختم زوكربيرج بيانه: "نواجه هجمات مستمرة من الأشخاص الذين يريدون الاستيلاء على الحسابات أو سرقة المعلومات حول العالم، وأنا مسرور لأننا وجدنا هذا وأصلحنا الثغرة الأمنية وأمنا الحسابات التي قد تكون معرضة للخطر، ونحن بحاجة إلى مواصلة تطوير أدوات جديدة لمنع حدوث ذلك في المقام الأول، ولأي شخص نسى كلمة المرور الخاصة به أو واجه مشكلة في تسجيل الدخول، يمكنه الوصول إلى حسابه من خلال مركز المساعدة".





وقال عدد من خبراء أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، إن ما حدث في حسابات حوالي 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك"، محاولة اختراق أدت لوقوع خطأ في الـ software الخاص بالموقع، وأن الجملة التي ظهرت للمستخدمين "session log in" تشير لمفتاح الدخول الخاص بالحساب، والذي يمكن الجهاز من الاحتفاظ بكلمة السر الخاصة به، وعدم الحاجة لإدخالها في كل مرة، وأن المخترق وصل لمفاتيح الدخول، ولم يتمكن من الوصول لكلمات السر الخاصة بالحسابات ولم يخترقها، لذلك لا توجد حاجة لتغيير كلمات السر أو اتخاذ إجراءات تأمينية إضافية للحسابات.





وأشار الخبراء، إلى أنه ربما يكون "الهاكر" اخترق بعض المعلومات الخاصة بالموقع نفسه، وشركة "فيسبوك"، موضحًا أن الهجوم ضخم للغاية ومنظم، لذلك يستحيل أن يكون شخصيًا، متوقعًا أن يكون خلفه جهات كبيرة أو دول بأكملها، وأن الأيام المقبلة ربما تكشف المزيد من المعلومات حول الهجوم، وإذا ما كان هناك تسريبات خرجت من الموقع، مشيرا إلى صعوبة تتبع الهجوم وتحديد الجهة التي نفذته، لأن من يقود هجومًا منظمًا وقويًا، لن يجد صعوبةً في إخفاء آثاره.





كما أعلن القرصان التايواني تشانج شي يوان، تحديًا علنيًا لفيسبوك، أمس الجمعة، حيث أكد أنه سيحذف حساب مارك زوكربيرج في فيديو "بث مباشر" الأحد المقبل.





وتسبب الإعلان في حالة من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين السعداء في مارك زوكربيرج، ومن يطلب من القرصان أن يحذف أكبر قدر من البيانات الخاصة بمستخدمي "فيسبوك"- بحسب ما ذكر موقع The Verge.

ولكن من هو القرصان تشانج شى يوان ولماذا يفعل هذا؟

- اسمه تشانج شي يوان.

- يبلغ من العمر 25 عامًا.

- هاكر معروف في تايوان.

- يطلق على نفسه لقب "القرصان الأبيض" أو "white hat"

- لديه حوالي 26 ألف متابع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

- صنف حسابه ضمن 8 حسابات في قائمة "مساهمات خاصة" بموقع "فيسبوك" لأنه من الأشخاص الذين يكشفون ثغرات في المواقع.

- كان يحصل على مبالغ مالية من فيسبوك مقابل كشف ثغرات في موقع

- نجح فى اختراق نظام بيع التذاكر الخاصة بشركة حافلات نقل ركاب واشترى منها تذاكر بما يعادل 3 سنت فقط.

- حاول حذف حساب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج في 2013 ولكن المحاولة باءت بالفشل.





وكان فيسبوك دخل في دوامة سياسية بعد اتهامه بأنه قام ببيع بيانات أكثر من 80 مليون مستخدم لشركة كامبريدج أناليتيكا وهذه البيانات استخدمتها الشركة في بث أخبار وإعلانات مخصصة بحيث تروج لحملة ترامب الانتخابية وحملة البريكست أى "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى" وكانت الفضيحة هي السبب في جلسة استجواب مارك زوكربيرج في الكونجرس الأمريكي.





كما قالت شركة فيسبوك، الجمعة، إنها اكتشفت خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم.





وأضافت الشركة أن مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين" ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.





وقالت الشركة في تدوينة "لأننا بدأنا تحقيقنا للتو، لم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق".





وتراجعت أسهم فيسبوك ثلاثة فى المئة إلى 163.78 دولار للسهم خلال المعاملات المسائية.



