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مدرب المنتخب السابق يكشف المستور في أزمة "فيديوهات" اللاعبين بالمونديال (فيديو)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:59 ص
مدرب المنتخب السابق يكشف المستور في أزمة فيديوهات اللاعبين بالمونديال (فيديو)
منتخب مصر
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أحمد عصام
 

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني للمنتخب تعجب من فيديوهات اللاعبين، التي صورت في غرفهم أثناء المونديال.

 

وأضاف نبيه في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "رحيل إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق خسارة كبيرة للمنتخب المصري، وأنه كان عاملا أساسيا في نجاحات الجهاز الفني في السنوات الماضية".

 

وواصل: "هاني أبو ريدة تحدث مع اللاعبين الذي صوروا الفيديوهات داخل الغرف، ولكن اللاعبين كانوا ملتزمين بتعاقد خلال فترة كأس العالم في روسيا 2018، وكانوا قد حصلوا على المقابل المادي".

 

وتابع: "لو لم يرحل الجهاز الإداري للمنتخب كانت ستتم فرض عقوبات على اللاعبين الذين صوروا فيديوهات في غرفهم أثناء البطولة، ولكن رحيل الجهاز الفني والإداري جعل الأمر صعب".


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