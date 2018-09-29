فتاة تنقض على "عبد الله بالخير" لاحتضاته أثناء غنائه.. شاهد رد فعله (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر موقفا محرجا تعرض له المطرب الإماراتي عبد الله بالخير.





ويظهر في الفيديو بالخير يغني ويرقص على المسرح خلال فعاليات مهرجان الطفل في أبو ظبي في الإمارات، لتفاجئه امرأة قفزت بسرعة مذهلة نحوه فوق المسرح قبل أن تعانقه وتتشبث به.





وتسببت المفاجأة في إحداث حالة من الفوضى فوق المسرح حيث هرع الحراس بمحاولة تخليص بالخير من السيدة المتعلقة في عنقه، وسط صيحات الدهشة والصدمة من الجمهور.