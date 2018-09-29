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تعرف على شبيهة ليلى علوي في ختام مهرجان "الجونة السينمائي" (صور)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:31 ص
تعرف على شبيهة ليلى علوي في ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)
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يارا أحمد
 

ظهرت الفنانة السورية سولاف معمار، في ختام مهرجان "الجونة السينمائي" لدورته الثانية بفستان مميز، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها. 

وظن البعض أنها الفنانة ليلي علوي، نظرًا للتشابه الكبير في ملامحهم وتشابه تصميم الفستان.

 كان قد أقيم مساء أمس حفل ختام المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.
تعرف على شبيهة ليلى علوي في ختام مهرجان "الجونة السينمائي" (صور)
تعرف على شبيهة ليلى علوي في ختام مهرجان "الجونة السينمائي" (صور)
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