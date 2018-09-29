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تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو اليوم السبت 29-9-2018

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:08 ص
تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو اليوم السبت 29-9-2018
برشلونة
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أحمد عصام
 

 

يواجه نادي برشلونة الإسباني، نظيره نادي أتليتك بلباو، اليوم السبت 29 سبتمبر في الساعة 4:15 مساءً علي ملعب "الكامب نو"، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

 

ويرغب البرسا في الحفاظ على لقب بطولة الليجا، بعدما فازه في الموسم الماضي على حساب قطبي مدريد.

 

ومن المقرر أن يذاع لقاء أتليتك بلباو وبرشلونة بالجولة السابعة في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

 

ولم ينجح نادي برشلونة، في الفوز بالمباراة الماضية، حيث خسر بنتيجة 2-1 أمام نادي دييورتيفو ليجانيس.

 

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني على موقع الفجر الرياضي.

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