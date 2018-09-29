"الأسود" يحتل الصدارة بين النجمات في ختام "الجونة السينمائي" (صور)
السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:58 صيارا أحمد - تصوير: هادي كرم
تألقت نجمات الفن بفساتين مميزة خلال ختام مهرجان "الجونة السينمائي" حيث ارتدين جمعيهن فساتين باللون الأسود، الملقب "بملك الألوان" مع اختلاف تصميمات الفساتين.
وكان من أبرز النجمات اللائي ارتدين الأسود دينا الشربيني، نيللي كريم، ريم مصطفى، بشرى، هند عبد الحليم، شيرين رضا، بسمة، جميلة عوض.
يذكر أن حفل ختام مهرجان "الجونة السينمائي" أقيم مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.
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